Reggio Calabria sotto shock per la morte di Francesco Ciko Tropea, aveva solo 34 anni. Oggi al Duomo i funerali dell’amatissimo messicano della Curva Sud

5 Settembre 2020 18:48

Reggio Calabria, oggi i funerali del giovanissimo Francesco Tropea: Ciko per gli amici, è morto ad appena 34 anni

Era di Ciko il corpo ritrovato a Calamizzi nel pomeriggio del 28 agosto scorso. La drammatica notizia che ha sconvolto la città e soprattutto i suoi tanti amici e conoscenti, che hanno saputo della sua morte soltanto in settimana mentre il corpo è rimasto sotto sequestro nella sala mortuaria degli Ospedali Riuniti in attesa dell’autopsia. Francesco Tropea era figlio di una delle famiglia più in vista della città: i genitori lo avevano adottato insieme alla sorella quando erano piccolissimi, provenienti dal Messico, con la nobile intenzione di dargli una vita migliore. Ce l’hanno fatta: perfettamente inseriti nel contesto sociale reggino, Ciko frequentava la curva Sud della Reggina e lavorava in un negozio di Cinesi di via Padova dove si faceva notare per simpatia e buon umore. Era sceso a Calamizzi per un bagno nel pomeriggio di venerdì scorso, quando è stato ritrovato dai bagnanti in spiaggia già morto. I soccorsi sono stati inutili: si ipotizza un malore mentre era in mare, i familiari attendono l’esito dell’autopsia. Stamattina al Duomo I sentitissimi e affollati funerali con l’ultimo saluto al piccolo grande Ciko, sempre nel cuore della sua amata Curva Sud e di tutta la città.