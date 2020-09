Reggio Calabria: domenica torna “Mercante In Fiera” con oltre 40 stand

18 Settembre 2020 13:18

Reggio Calabria, “Mercante In Fiera” si terrà presso la Rada Giunchi dalle 8:00 alle 22:00 del 20 Settembre 2020

Dalle 8:00 alle 22:00 del 20 Settembre 2020, potrete visitare oltre 40 stand. Venite a trovarci per trascorrere con noi, una bella domenica, tra il “profumo” di vecchi ricordi fatti venire alla luce, grazie ai nostri soci appassionati di oggetti da collezione. “Delizierete” i vostri occhi con l’arte dei nostri bravissimi creativi, con manufatti che vanno dai più antichi pizzi e ricami alle più moderne opere d’ingegno. Se invece, vorrete immergervi nel passato e portare a casa “una parte di esso”, troverete tantissimi suppellettili di antiquariato.

Se vi abbiamo incuriosito, non resta che partecipare al nostro mercatino, che si terrà presso la Rada Giunchi di Reggio Calabria, largo lido comunale. Lo afferma in una nota la Responsabile e organizzatrice dell’evento Silvia Belmonte.