Reggio Calabria, Angela Marcianò: “faremo Giunta ‘ombra’, saremo un’Amministrazione nell’Amministrazione, dentro e fuori Palazzo San Giorgio, tra la gente e per la gente”

29 Settembre 2020 21:48

Reggio Calabria, Angela Marcianò: “siamo pronti con una Giunta ‘ombra’, con delegati esperti in ogni settore e rappresentanti per ogni quartiere. Saremo un’Amministrazione nell’amministrazione tra la gente e per la gente”

“Si è appena conclusa una straordinaria riunione presso la Libreria Culture a Reggio Calabria. Un incontro partecipatissimo con interventi emozionanti di tutti i candidati che mi hanno affiancato in questa meravigliosa esperienza”, è quanto afferma sul proprio profilo facebook, Angela Marcianò, già candidata a sindaco di Reggio Calabria. “Ci siamo subito rimessi in marcia – prosegue- con entusiasmo e ferma volontà di dare voce alla gente perbene della nostra città, per la quale lavoreremo Tutti assieme e senza sosta. Siamo pronti con una Giunta “ombra” , con delegati esperti in ogni settore e rappresentanti per ogni quartiere. Saremo un’ Amministrazione nell’amministrazione tra la gente e per la gente. Ci saremo dentro e soprattutto fuori Palazzo San Giorgio. Non sarò sola. Saremo tutti presenti e operativi”, conclude.