Reggio Calabria, Malaspina sull’installazione sul Lungomare dell’artista Tresoldi: “l’amministrazione avrebbe dovuto valutare meglio come spendere il finanziamento”

9 Settembre 2020 10:30

Reggio Calabria, Malaspina sull’installazione sul Lungomare dell’artista Tresoldi: “senza entrare nel merito della valenza artistica dell’installazione ci si chiede se questa amministrazione avesse dovuto valutare meglio come spendere il finanziamento”

“Il luogo della memoria è una unità significativa, d’ordine materiale o ideale, che la volontà degli uomini o il lavorio del tempo ha reso un elemento simbolico di una qualche comunità […] Il luogo della memoria ha come scopo fornire al visitatore, al passante, il quadro autentico e concreto di un fatto storico. Rende visibile ciò che non lo è: la storia […]”. Questa è la definizione che per primo Pierre Nora nella sua opera LesLieux de Mémoire diede del termine “luogo della memoria” con la quale delinea una serie di “luoghi” reali e simbolici, monumentali e legati al paesaggio. Reggio Calabria è una città che vanta straordinarie testimonianze, non solo della colonizzazione greca, ma anche di epoche e dominazioni susseguitesi nel tempo, per altro non del tutto indagate, probabilmente senza eguali e dall’altissimo interesse storico-archeologico“. E’ quanto scrive in una nota Nicola Malaspina, Presidente del Centro Studi Tradizione Partecipazione e candidato al Consiglio Comunale per ReggioAttiva. “Il luogo di memoria – prosegue- non è soltanto un luogo fisico, esso contiene ed offre dati materiali e simbolici, nel richiamare eventi e figure, materialmente si colloca in spazi ridotti o circoscritti ma si riflette poi all’intero paesaggio partecipando quindi al consolidamento e alla crescita dell’intero territorio. Ogni volta, ogni luogo, costringe chi vi si approccia a tenere costantemente presente la storia (o le storie) che vi si trova inscritta, il tempo e la cultura (o le culture) che lo ha prodotto e il presente da cui lo si osserva o lo si visita. Ci si chiede quindi quale sarà mai l’impressione che si potrebbe dare al visitatore interessato a spingersi in tale esercizio? I nostri luoghi della memoria sono stati in questi anni di Amministrazione Falcomatà abbandonati, degradati, alla mercé di chiunque, inghiottiti dalle erbacce, sommersi da sporcizie e rifiuti di ogni genere, oggetto a più riprese solo di “propaganda” che ne prometteva importanti interventi di valorizzazione”.