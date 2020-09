Reggio Calabria, “mafiosi vi rompo il culo”: il video di Klaus Davi censurato da Facebook lo ripropone StrettoWeb

19 Settembre 2020 13:20

Comunali Reggio Calabria: ieri sera Klaus Davi aveva pubblicato sui propri canali social un video su questo passaggio, ma Facebook lo ha censurato

“Mafiosi vi rompo il culo, se sarò sindaco vi rompo il culo”, si è conclusa ieri sera con questa frase d’effetto la campagna elettorale di Klaus Davi. Il noto massmediologo ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua e davanti a tantissimi cittadini ha lanciato un messaggio davvero forte. Il momento è stato così ricco di emozione, tanta la voglia del candidato di dare riscatto a questa terra, che ha deciso di pubblicare un video sui propri canali Facebook proprio mettendo in evidenza quel particolare passaggio del suo discorso. Questa mattina però il suo video è stato censurato, perché qualche parola ha sicuramente violato i parametri del famoso social network. Klaus Davi adesso è in silenzio elettorale, non può quindi esprimersi sulla vicenda, ma conoscendo il personaggio si starà sicuramente mordendo i gomiti. In queste settimane comunque un aspetto è sicuramente venuto fuori: dopo aver iniziato la sua esperienza da consigliere comunale a San Luca, il giornalista è pronto a tutto per mettersi in gioco anche per Reggio e i suoi cittadini, a cui ormai si è affezionato.