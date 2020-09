Reggio Calabria, l’Unione donne in Italia inaugura la Rotonda del Lungomare esprimendo solidarietà ad Angela Marcianò: “diffondere il più possibile la cultura della parità di genere”

16 Settembre 2020 10:12

Reggio Calabria, un’inaugurazione in ricordo della festa della donna

Un’inaugurazione in ricordo della festa della donna ma soprattutto per ribadire l’importanza del rispetto e della non violenza nei confronti del genere femminile. L’Unione Donne in Italia di Reggio Calabria insieme con l’Amministrazione comunale ha inaugurato la rotonda sul Lungomare Falcomata’ come gesto simbolico in ricordo dell’8 marzo, giornata in cui si celebra la festa della donna. Presenti i rappresentanti dell’Unione, insieme all’Assessore alle politiche sociali e pari opportunità Lucia Anita Nucera e all’Assessore alla cultura Irene Calabrò. Tutte insieme unitamente all’Assessore all’istruzione Anna Nucera e all’urbanistica Mariangela Cama esprimono solidarietà ad Angela Marciano’ per il vile gesto perpetrato ai suoi danni. Le stesse condannato l’atto incivile e di grande prevaricazione, sperando che al più presto sia fatta luce sui colpevoli. Inoltre, condannano ogni forma di discriminazione e di violenza verso le donne nella consapevolezza che una società civile deve basarsi sui valori del rispetto e della condivisione. Un messaggio di solidarietà per prendere le distanze dal gesto offensivo di cui la Marciano’ è stata vittima che dimostra ancora una volta, quanto ancora sia necessario lavorare per diffondere una cultura della parità di genere e della non violenza necessari in una società che voglia definirsi civile.