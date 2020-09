Reggio Calabria: il 28 settembre riapre la scuola, il Liceo Scientifico “Volta” comunica gli orari di ingresso e uscita delle varie classi

25 Settembre 2020 18:36

Reggio Calabria: Lunedì si ritorna in presenza anche se con orari differenziati per garantire un ritorno in sicurezza nel rispetto delle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19, il Liceo Scientifico “Volta” comunica gli orari di ingresso e uscita delle varie classi

Il 28 Settembre le scuole di Reggio Calabria apriranno le porte agli studenti dopo una imprevista e inaspettata chiusura che ha determinato un tempo sospeso riempito dalle lezioni virtuali della Didattica a Distanza che hanno permesso di mantenere i contatti con compagni e docenti e hanno ricreato l’atmosfera della scuola, facendo sì che le comunità scolastiche rimanessero vicine nella distanza. Finalmente Lunedì si ritorna in presenza anche se con orari differenziati per garantire un ritorno in sicurezza nel rispetto delle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. Il Liceo Scientifico “ Alessandro Volta” comunica che gli orari di ingresso e uscita delle varie classi saranno i seguenti: ingresso prime classi 8.00 uscita 11.20 o 12.10; ingresso seconde classi uscita 12.10 o 13.00; ingresso terze e quarte classi 9.40 uscita13.50; ingresso quinte classi 8.00 uscita 12.10. Si precisa che dalle varie interlocuzioni con l’ATAM ( che ha garantito oltre alle corse dedicate al Liceo Volta secondo gli orari consueti corse dalla stazione centrale ogni 35 minuti ) e le ditte di trasporto privato Federico, Nucera, Paviglianiti, Tripodi, si è recepita la volontà e la disponibilità a venire incontro alle esigenze dell’utenza e delle famiglie. Si stanno organizzando anche forme di accoglienza vigilata per gli alunni che dovranno, per precise e comprovate ragioni , arrivare a scuola prima dell’orario di ingresso. La scuola attende gli studenti “felici e desiderosi di trascorrere insieme un buon anno scolastico 2020/2021”.