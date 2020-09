Reggio Calabria, il Liceo da Vinci riapre dopo 6 mesi: grande festa per il ritorno in classe degli studenti e l’inaugurazione del nuovo campetto polivalente [FOTO, VIDEO e INTERVISTE]

24 Settembre 2020 13:54

Reggio Calabria, grande festa stamattina al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci che ha riaperto dopo 6 mesi accogliendo gli studenti delle prime classi e celebrando l’inaugurazione del nuovo campo polivalente

Festa grande, stamattina, al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria dove la dirigente, Giusi Princi, ha accolto gli studenti delle prime classi e riaperto l’istituto, prontamente attrezzato per fronteggiare i rischi della pandemia, dopo oltre 6 mesi di chiusura forzata. Per l’occasione si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo campetto polivalente e del nuovo ingresso principale di Via Possidonea. Oggi e domani sono da considerarsi come due giornate di festa dopo i 6 mesi di chiusura forzata causa Coronavirus. Questa mattina i ragazzi delle prime classi del Liceo Vinci sono stati accolti dalla Preside e da tutto il personale docente e non docente, per iniziare a familiarizzare con il contesto scolastico, con i professori e per prendere confidenza con le tutte le nuove norme che fanno parte del protocollo di sicurezza dettato dal Governo per contrastare il Covid. Questa mattina i “piccolini“, così come affettuosamente li chiama la Preside Princi, sono stati accolti all’interno dell’istituto in occasione anche dell’inaugurazione di un nuovo campetto polivalente, per lanciare un messaggio di una scuola che non si arresta e per fare vivere a questi ragazzini di soli 14 anni, un giorno di festa in attesa dell’apertura ufficiale dell’anno scolastico che sarà lunedì 28 settembre come da delibera comunale.

Alla manifestazione hanno partecipato le autorità religiose con Don Pietro Sergi che ha benedetto la scuola, le autorità civili e militari e le rappresentanze delle federazioni sportive a livello provinciale. Appuntamento a domani quindi, venerdì 25, quando le porte del liceo Vinci si riapriranno agli studenti delle prime classi per un anno scolastico che qui è già partito con un entusiasmo contagioso.