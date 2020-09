Reggio Calabria: consegnati i lavori per il completamento definitivo del Polifunzionale di San Giovannello

11 Settembre 2020 16:42

Muraca: “Passaggio doveroso. E’ un’opera strategica per Reggio Calabria”

“Oggi, possiamo affermare che il processo di costruzione dell’impianto continua con forza e non si arresta. In data odierna – ha affermato l’Assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca – abbiamo consegnato i lavori per il completamento definitivo della palestra polifunzionale che sorgerà a San Giovanello. E’ un’opera strategica per la città ed i suoi cittadini e tutta la Reggio sportiva. Un vero e proprio palazzetto dello sport pronto a sorgere nell’area a nord del centro cittadino. L’evoluzione del progetto ha previsto il doveroso completamento della struttura con la costruzione della muratura esterna e delle tramezzature, gli intonaci, la pavimentazione, gli infissi, i rivestimenti, i sanitari, gli impianti di condizionamento, l’illuminazione interna ed esterna, la posa delle gradinate per gli spettatori e gli attrezzi per il gioco. E’ doveroso ringraziare i tecnici – sottolinea Muraca- che si sono spesi tantissimo per proseguire il lavoro in questione. E’ troppo semplice ridurre un passaggio cruciale e strategico così importante, perseguito da molto tempo, affiancando ad una mera comunicazione elettorale. L’amministrazione Falcomatà, infatti, ha voluto con forza e tenacia proseguire con il processo burocratico, giunto oggi alla consegna dei lavori riguardante un’opera di non semplice realizzazione”.