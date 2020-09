Il Laboratorio politico Patto Civico saluta il Presidente Di Bella, il Procuratore Latella e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Battaglia

9 Settembre 2020 09:26

Reggio Calabria: il Patto Civico chiede “alla popolazione reggina il massimo sostegno e collaborazione con i nuovi vertici e tutte le Forze dell’Ordine e della Magistratura”

“Il Patto Civico –scrive in una nota- che annovera ai primi punti del suo programma “trasparenza, legalità” come “rifiuto categorico dei sistemi ’ndranghetistici ed affaristico-clientelari che hanno messo ai margini la parte sana della Città condannandola ad un crescente degrado”, saluta con riconoscenza gli uomini delle istituzioni che stanno per lasciare Reggio dopo avere servito in questi anni con “onore” e competenza il bene comune e i diritti fondamentali delle persone. In particolare si ricorda il prezioso lavoro di riscatto ed emancipazione dei ragazzi e delle famiglie di ‘ndrangheta promosso da lungo tempo dal Presidente del Tribunale per i Minorenni dott. Roberto Di Bella e dal Procuratore per i Minorenni dott.ssa Giuseppina Latella che hanno guidato l’attività della Giustizia Minorile a Reggio Calabria e con il progetto “Liberi di scegliere”, in collaborazione con LIBERA e la CEI, hanno innovato e rafforzato l’intervento dello Stato a salvaguardia dei diritti dei minori. Un particolare saluto va anche al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Battaglia, che ha servito con attaccamento il territorio e la cittadinanza con impegno costante e sinergico di contrasto e prevenzione della “criminalità più pervicace e dell’illegalità”. Il Patto Civico chiede alla popolazione reggina il massimo sostegno e collaborazione con i nuovi vertici e tutte le Forze dell’Ordine e della Magistratura e si impegnerà perché il Comune affianchi quotidianamente lo sforzo di risanamento alla radice dei mali della violenza, corruzione e dell’esiziale “cancro” della cultura e delle organizzazioni mafiose-massoniche deviate che umiliano la maggioranza onesta dei cittadini e ostacolano il buon funzionamento delle amministrazioni e lo sviluppo economico-sociale”, conclude la nota.