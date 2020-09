Reggio Calabria, la denuncia di Surace (AmaReggio): “cumulo di rifiuti sulla SS18 ad Archi”

7 Settembre 2020 15:18

Reggio Calabria, Surace: “cumulo di rifiuti ad Archi sulla SS18: la spazzatura non è stato rimossa nonostante gli interventi straordinari delle passate settimane”

“E’ stata segnalata alle autorità competenti la situazione che imperversa ormai da diverse settimane e che crea molto disagio ai residenti e alla viabilità. Il cumulo di rifiuti ad Archi sulla SS18 che non è stato rimosso nonostante gli interventi straordinari delle passate settimane, rischia di invadere la carreggiata, ma ciò che preoccupa è la noncuranza degli addetti ai lavori – che nelle scorse settimane avevano programmato la rimozione dei cumuli di rifiuti -, i quali non hanno saputo, o voluto, controllare che il bordo strada fosse stato sgomberato“. E’ quanto scrive in una nota Luciano Surace, Candidato Consigliere Comunale della lista “AmaReggio”. “I cittadini mi pongono giornalmente la questione. Come è possibile che nonostante le segnalazioni fatte nessuno intervenga? Al sindaco e ai suoi compagni di calcetto questo Archi non interessa, e non è mai interessata, e i risultati di questi 6 anni sono stati fallimentari. Archi merita rispetto Il problema dei rifiuti nasce nel 2014 da quando è in carica (ma ancora per poco) l’attuale sindaco”, conclude.