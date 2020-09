Reggio Calabria, la DC annuncia di sostenere Nino Minicuci alle elezioni comunali

5 Settembre 2020 21:01

Reggio Calabria, l’annuncio del segretario politico Dc Calabria Francesco Zoleo

La Democrazia cristiana calabrese scende in campo per le imminenti elezioni comunali della città metropolitana di Reggio Calabria esprimendo, all’unanimità, appoggio politico e sostegno ad Antonino Minicuci, candidato per il centrodestra con l’appoggio di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e numerose liste civiche.

L’annuncio arriva direttamente dal segretario della Dc Calabria Francesco Zoleo dopo una animata direzione regionale, che ha visto convergere all’unisono, al termine dei lavori, su Minicuci.

“Un contributo importante al dialogo con le altre forze politiche è stato fornito dai segretari provinciali della Dc Giuseppe Marafioti e Ferdinando Celeste. Ma va riconosciuto anche il grande lavoro che svolge Luigi Marcianò, sempre presente in tutto il territorio” dichiara Zoleo. Che afferma, inoltre, che incontrerà presto il candidato Minicuci.