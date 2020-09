Reggio Calabria: la candidata Arminio (#AmaReggio) raccoglie le proposte dell’Afi sul tema della famiglia

10 Settembre 2020 12:34

“In qualità di candidata al rinnovo del Consiglio comunale nella lista civica #AmaReggio, raccolgo e riporto al candidato Sindaco del centrodestra, Antonino Minicuci, le proposte sulle politiche familiari dall’Associazione AFI Famiglia. Sottoscrivo, quindi, i dieci punti che AFI ha formulato per ribadire la centralità della famiglia, in particolare il superamento di una impostazione esclusivamente assistenziale ed economica che pensa di “monetizzare” la soluzione dei problemi, per passare invece ad una nuova cultura della famiglia”. E’ quanto scrive in una nota Giovanna Arminio, candidata per #AmaReggio. “Questa particolare attenzione e tutela per la famiglia deve concretizzarsi nel riconoscimento della sua centralità, come luogo all’interno del quale si sviluppa una relazione unica ed insostituibile, che ci realizza pienamente come persone, cittadini, genitori e figli. Per fare questo faccio mie in particolare la proposta di organizzare, in collaborazione con il terzo settore, percorsi formativi che aiutano le famiglie reggine nei momenti di maggiore fragilità (genitorialità, adolescenza, scuola e libertà di scelta educativa, disabilità, anziani); l’introduzione del Fattore Famiglia Comunale, che, a differenza dell’ISEE, consideri l’effettivo peso di ogni membro della famiglia nel computo delle aliquote delle imposte regionali e locali; particolarmente urgente nella nostra città, effettuare un nuovo computo delle tariffe dei servizi (acqua, luce, trasporti) improntato alla loro progressiva diminuzione al crescere del numero dei componenti familiari.