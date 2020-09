Reggio Calabria, Klaus Davi solidarizza con gli operai Avr in sciopero

25 Settembre 2020 13:34

Reggio Calabria, Klaus Davi: “massima solidarietà agli operai dell’AVR in sciopero in queste ore a Campo Calabro”

“Massima solidarietà agli operai dell’AVR in sciopero in queste ore a Campo Calabro. La loro battaglia è la mia. Sono l’unico che li ha portati sugli schermi delle tv nazionali. Sarò sempre al loro fianco, come di tutti gli indifesi e degli svantaggiati“. Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista e massmediologo.