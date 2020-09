1 Settembre 2020 16:52

Reggio Calabria, lettera anonima per Klaus Davi: “presunte infiltrazioni di elementi della ‘Ndrangheta negli organi sindacali di un’azienda reggina. Copia della missiva è stata inviata alla Polizia di Stato”

Una lettera scritta in stampatello è giunta questa mattina presso la sede milanese dell’agenzia di comunicazione d’impresa di Klaus Davi. La lettera è firmata ‘I tuoi sostenitori‘ e riguarda le presunte infiltrazioni di elementi della ‘Ndrangheta negli organi sindacali di un’azienda reggina. Copia della missiva è stata inviata alla Polizia di Stato. “La lettera non contiene assolutamente nulla di minaccioso, anzi, lo scopo dell’autore (o degli autori) sembra più quello di voler portare all’attenzione dell’opinione pubblica una denuncia”. Il contenuto della missiva verrà reso noto venerdì 4 settembre alle ore 12 in occasione della conferenza stampa che Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria, terrà con tutti i candidati della sua lista presso l’Hotel Excelsior di Reggio.