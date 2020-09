Reggio Calabria, Klaus Davi allontanato dal piazzale della Coop: “non puoi fare campagna elettorale qui”

5 Settembre 2020 16:57

Elezioni Comunali, la nota del massmediologo Klaus Davi

Il massmediologo Klaus Davi è stato allontanato dalla Coop. Secondo alcune testimonianze, nella giornata di ieri, Klaus insieme ad altri esponenti della sua lista, stava distribuendo volantini nel piazzale antistante la Coop sul viale Calabria. Dopo circa 30 minuti in cui l’attività del candidato a Sindaco svolgevano tranquillamente, Davi è stato avvicinato da soggetti qualificatisi come sicurezza della Coop, ed e’ stato invitato ad allontanarsi. Il massmediologo avrebbe chiesto le motivazioni di questa singolare richiesta e la sicurezza l’avrebbe motivata col fatto che nel piazzale antistante della Coop sarebbe vietata ogni forma di attività politica. Successivamente , a quanto si è appreso, ci sarebbe stata una telefonata tra il dirigente della Coop e Klaus Davi stesso, il quale avrebbe protestato per l’allontanamento. Il candidato sindaco, preso atto della curiosa decisione dei vertici Coop, ha quindi deciso, nel rispetto delle indicazioni della Coop, che distribuirà fuori dal piazzale il materiale elettorale.