Reggio Calabria, all’Istituto Comprensivo Moscato test sierologici per il personale docente ed Ata

16 Settembre 2020 11:14

Reggio Calabria, la nota del Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri

“L’Istituto Comprensivo “G. Moscato”, guidato dal Dirigente Avv. Lucia Zavettieri, nell’ottica della prevenzione e della cultura della legalità e della sicurezza, darà la possibilità al proprio personale docente ed Ata di effettuare lo screening sierologico per l’individuazione di anticorpi specifici SARS-CoV-2, gratuitamente e direttamente in sede, grazie al personale del distretto sanitario di Reggio Calabria che effettuerà la rilevazione in loco venerdì 18 settembre. E’ fondamentale per l’Istituto garantire agli studenti un inizio nell’ottica della sicurezza.

Questa ed altre iniziative saranno attuate nei prossimi giorni dall’Istituto che accoglie alunni dai diversi quartieri di Gallina, Arangea, Oliveto, Terreti e Santa Venere”. Lo afferma in una nota il Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri.