Referendum: iniziativa a Reggio Calabria sulle ragioni del “No”

9 Settembre 2020 11:27

Si svolgerà venerdì 11 settembre alle ore 17:30, presso lo Spazio Open, in via Filippini 25 a Reggio Calabria, un incontro a sostegno delle ragioni del NO. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook: Referendari per il No – Coordinamento calabrese.