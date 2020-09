Reggio Calabria: iniziativa de “La Strada” e “Riabitare Reggio” su “Come lo sport trasforma la città”

8 Settembre 2020 09:26

“La Strada” e “Riabitare Reggio” per Pazzano sindaco: martedì 8 settembre alle 19.00 in piazza del Popolo l’iniziativa “Come lo sport trasforma la città”

Piazza del Popolo ospiterà martedì 8 settembre l’evento dal titolo “Come lo sport trasforma la città”. Crescita economica, integrazione, abbattimento di barriere per una Reggio vincente. L’incontro, a cura de La Strada e di Riabitare Reggio, movimenti che sostengono la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano, sarà l’occasione per riflettere sul valore sociale dello sport e sulle sue ricadute economiche. Lo sport, dunque, come fattore di coesione e di crescita per una comunità. Interverranno con delle testimonianze Luca Laganà, in forza alla società cestistica Lumaka e fondatore di #NTC Sport Industries, Luigi Lodigiani, docente di educazione fisica in pensione, e Freedom Pentimalli, guida escursionista con Naturaliter e candidato al consiglio comunale nella lista Riabitare Reggio. Prosegue il cammino de La Strada e di Riabitare Reggio per Pazzano sindaco con un processo partecipato di ascolto dei bisogni delle comunità a tutti i livelli e in tutti gli ambiti del quotidiano, verso un nuovo modo di concepire e di vivere la città.