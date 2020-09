14 Settembre 2020 16:31

Reggio Calabria, l’incidente è stato nel primo pomeriggio di oggi sulla Jonio-Tirreno

Un drammatico incidente si è verificato questo pomeriggio sulla SS682 Jonio-Tirreno, in Provincia di Reggio Calabria e precisamente all’altezza dello svincolo della Limina. Un camion che trasportava acqua è precipitato in un burrone e il conducente del mezzo è morto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco e si è in attesa del magistrato. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.