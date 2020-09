21 Settembre 2020 10:50

Reggio Calabria, l’incendio è stato questa mattina intorno alle ore 8

Un incendio è divampato questa mattina in un palazzo di Via Vespucci a Reggio Calabria. L’incendio probabilmente è legato ad un corto circuito di un quadro di contatori presente al piano terra del palazzo. I residenti dello stabile alla vista del fumo sono usciti in strada e hanno chiamato i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto.