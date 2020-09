26 Settembre 2020 14:33

Reggio Calabria, l’incendio è scoppiato all’interno di un magazzino al Rione Pescatori

Un incendio è divampato, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno di un magazzino in via Loreto al Rione Pescatori a Reggio Calabria. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente provveduto a spegnere le fiamme e verificato che l’aria sia protetta.