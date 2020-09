Reggio Calabria: auto in fiamme a Sbarre nella prima notte della Festa [FOTO LIVE]

13 Settembre 2020 00:36

Reggio Calabria, paura nella notte: auto in fiamme nella notte a Sbarre in via Loreto, le immagini

Auto in fiamme nella prima notte della festa patronale di Reggio Calabria: pochi minuti fa, infatti, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta -supportata dagli agenti della Polizia- per spegnere un incendio divampato proprio nella parte anteriore di un’auto nel popoloso quartiere di Sbarre e precisamente tra Via Loreto ed il Viale Messina. Mentre nelle strade del centro intorno Piazza Duomo si celebrano i tradizionali rituali per la Festa in onore delle Madonna della Consolazione, pochi minuti prima della mezzanotte l’automobile è andata a fuoco per cause che sono ancora in fase di accertamento. Dalle prime testimonianze raccolte sul posto, sembrerebbe trattarsi di un episodio fortuito: una signora ha raccontato agli inquirenti di aver visto piccole quantità di fumo uscire dal vano motore prima che le fiamme si allargassero a tutta la parte anteriore della vettura e provocassero l’esplosione degli pneumatici. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha fortunatamente evitato che le fiamme si propagassero anche nel resto della vettura spegnendo il rogo nel più breve tempo possibile. Via Loreto è al momento chiusa al traffico per consentire lo svolgimento dei rilievi del caso.