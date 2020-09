Reggio Calabria: il 12 e 13 settembre l’inaugurazione della nuova installazione permanente di arte pubblica di Edoardo Tresoldi

9 Settembre 2020 12:26

Reggio Calabria: sarà inaugurata il 12 e il 13 settembre Opera, la nuova installazione permanente di arte pubblica di Edoardo Tresoldi, sul lungomare Falcomatà

Sarà inaugurata il 12 e il 13 settembre Opera, la nuova installazione permanente di arte pubblica di Edoardo Tresoldi, sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, promossa e commissionata dal Comune e dalla Città Metropolitana. In occasione del week end di inaugurazione si terrà una serie di eventi gratuiti di musica, performance e poesia. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giorno 12 settembre, alle ore 18. Dopo il tradizionale taglio del nastro e il discorso del Sindaco e dell’artista, alla presenza delle autorità cittadine e della stampa, il Parco verrà aperto ai cittadini che potranno accedervi, tuttavia, in modo scaglionato. Successivamente avrà luogo la parte artistica dell’inaugurazione. L’installazione sonora del musicista e compositore Teho Teardo racconterà la fusione tra Opera e il luogo attraverso un disegno sonoro articolato nei diversi momenti della giornata: mattino, tramonto e notte. Inoltre, incursioni poetiche a cura del poeta e scrittore Franco Arminio Per le modalità di fruizione degli eventi dalle 22.00 del 12.09 in poi consultare le pagine social di Edoardo Tresoldi

Questa formula organizzativa si è resa necessaria per garantire il rispetto delle restrizioni anti –covid e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.