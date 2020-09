Reggio Calabria, Imbalzano: “dopo sei anni di vuoto pneumatico, il comune prima scialacqua 1 milione di euro per un’opera che sfregia il lungomare e poi si dedica agli asfalti elettorali”

8 Settembre 2020 09:05

Reggio Calabria, Imbalzano: “assistiamo sdegnati all’installazione di un opera dal dubbio valore artistico, consistente in 43 colonne di ferro filato intrecciato costata la cifra monstre di 1 milione di euro che potevano essere spesi per opere pubbliche certamente più utili”

“Dopo che sono trascorsi sei anni dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale più indolente e insipiente che la Città ricordi a memoria d’uomo, nel corso dei quali questi cittadini mascherati da amministratori hanno riproposto a ogni piè sospinto la stantìa litania del non ci sono soldi per colpa delle amministrazioni precedenti , assistiamo sdegnati all’installazione di un opera dal dubbio valore artistico, consistente in 43 colonne di ferro filato intrecciato costata la cifra monstre di 1 milione di euro che potevano essere spesi per opere pubbliche certamente più utili, nel contesto della rotondetta panoramica del lungomare cittadino, che deturpa enormemente sotto il profilo paesaggistico e ambientale quella parte di boulevard a cui, peraltro, i reggini sono da tempo sentimentalmente legati”.

E‘ quanto afferma Pasquale Imbalzano, Consigliere Comunale di Forza Italia nel civico consesso cittadino , che interviene dopo diverse sollecitazioni su una vicenda dai contorni non del tutto chiari.