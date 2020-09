Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà riceve una delegazione degli assistenti educativi delle scuole reggine

29 Settembre 2020 20:26

Reggio Calabria, ricevuta questa mattina una delegazione degli assistenti educativi delle scuole

Una delegazione degli assistenti educativi delle scuole di Reggio Calabria è stata ricevuta questa mattina al Comitato del Sindaco di via Crocefisso.

Ad incontrarli il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme a Paolo Brunetti e Lucia Nucera, per un confronto che è stato l’occasione per gli operatori di informarsi circa gli intendimenti futuri promossi dal sindaco, che si ripropone per il suo secondo mandato alla guida dell’Amministrazione reggina, per ciò che riguarda il servizio dell’assistenza educativa sul territorio comunale.

Nel corso dell’incontro gli assistenti hanno avuto modo di interloquire con i rappresentanti dell’amministrazione, esponendo le questioni relative l’avvio del servizio, che nonostante le difficoltà finanziarie cui è stato sottoposto il Comune in questi anni, per via dello stringente piano di rientro sul bilancio, inizierà già nei prossimi giorni.

Il sindaco ha accolto i suggerimenti evidenziati dagli operatori, chiarendo i dubbi sulle modalità di espletamento del servizio ed evidenziando le tante iniziative promosse dall’Amministrazione in questi anni, per il mantenimento dell’assistenza educativa, davvero importante per tanti bambini delle scuole reggine, e per la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stessi operatori.