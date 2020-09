Reggio Calabria, il Questore Maurizio Vallone saluta la città dopo 18 mesi [VIDEO]

28 Settembre 2020 13:04

Reggio Calabria: in occasione della conferenza legata all’operazione “Eyphemos II”, il Questore ha salutato la città per la fine del suo mandato

Dopo 18 mesi di mandato il Questore di Reggio Calabria Dott. Maurizio Vallone, lascia la città. Il capo della Polizia ha indicato il suo nome per ricoprire un prestigioso incarico al Dipartimento. Durante la conferenza stampa dell’operazione “Eyphemos II” che questa mattina ha portato all’arresto di 9 persone, il Questore ha salutato la città e rivolto una serie di ringraziamenti, a partire dal Prefetto Massimo Mariani che “in questi mesi ha costituito un punto di riferimento per la Questura, per tutte le forze dell’ordine e per tutta la Città“, afferma Vallone.