Reggio Calabria: il Gruppo Comunale “S. Versace” ha organizzato in videoconferenza l’incontro – dibattito “Esprimi il tuo Si con Aido”

24 Settembre 2020 16:03

Il Gruppo Comunale “S. Versace” di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O.- Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato in videoconferenza l’ incontro – dibattito “Esprimi il tuo Si con Aido” che avrà luogo il 27 settembre 2020 con inizio alle ore diciassette e trenta. Relazioneranno il dr. Pellegrino Mancini direttore del Centro Regionale Trapianti Calabria, Don Antonio Martello direttore dell’ Ufficio Regionale Pastorale Salute C.E.C. ed il prof. Nicola Pavone presidente Regionale Aido Calabria; a seguire gli interventi di dirigenti Aido, docenti e studenti. L’ iniziativa si inserisce nella Giornata Nazionale del Si fissata per il 2020 il 27 settembre e promossa da Aido nazionale per l’ Italia. Nella mattinata della stessa giornata i Dirigenti Aido reggini parteciperanno insieme ai fedeli alla Santa Messa officiata dal parroco don Giuseppe Dieni nella Chiesa di San Sperato di Reggio. Da oltre quarantasette anni Aido lavora per diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. “La Giornata Nazionale Aido ribattezzata nel 2020 come Giornata del Si ha l’ intento di celebrare e promuovere quel Si alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie al quale, migliaia di persone ogni anno, con il trapianto, tornano alla vita. L’ intento è anche quello di ringraziare, ed insieme incoraggiare, quel Si che migliaia di volontari Aido rinnovano giornalmente con il loro impegno nella promozione della cultura del dono”.