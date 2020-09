Reggio Calabria: il Consorzio Macramè presenta il progetto “Impronte a Sud – Welfare Lab”

1 Settembre 2020 15:38

Appuntamento venerdì 4 settembre ore 19 a Piazza Castello (di fronte la scuola media Galileo Galilei) per presentare il progetto “Impronte a Sud – Welfare Lab”, progetto di economia sociale promosso dal Consorzio Macramè in partenariato con 17 enti partner tra associazioni, cooperative sociali, istituzioni locali, università. Il progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara si colloca nell’ambito del bando per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 2019. Venerdì 4 settembre sarà «l’occasione per far conoscere il progetto, raccontare le attività che stiamo svolgendo in Via Possidonea 53 a Reggio Calabria. Qui da qualche mese abbiamo avviato i lavori di ristrutturazione dell’ immobile confiscato a Gioacchino Campolo, il ‘re dei videopoker’. Un antico palazzo anni ‘30 che abbiamo avuto in assegnazione nel 2017 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria mediante procedura ad evidenza pubblica» scrive in una nota il Consorzio Macramè. A raccontare il progetto saranno i partner attivamente coinvolti in questa prima fase di ristrutturazione dell’immobile confiscato (Città Metropolitana di Reggio Calabria in quanto proprietaria dell’immobile, La Casa di Miryam cooperativa sociale, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria). Ma venerdì 4 settembre sarà anche un’opportunità per ascoltare la voce delle persone, accogliere disponibilità e raccontare del bene confiscato.

L’evento sarà introdotto dalla proiezione di un video che raccoglie le idee e le interviste di alcuni cittadini che vivono e lavorano nei pressi di Via Possidonea dove si trova l’immobile, l’intervista a Giuseppe Baldessarro, giornalista che ha scritto dell’inchiesta a Gioacchino Campolo. Si concluderà poi con il bonus track di Nino Quaranta, cantautore-contadino. Sono partner del progetto: l’Associazione Calabrese di Epatologia ONLUS, l’Associazione Territoriale U.N.S.I.C. RC/387, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro, la Fondazione Ebbene, la Fondazione Finanza Etica, La Casa di Miryam cooperativa sociale, la cooperativa “La nostra Valle”, Rose Blu cooperativa sociale, la cooperativa Social Hub, la società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, la cooperativa sociale Soleinsieme, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid. Ma sarà possibile anche seguire la diretta sulla pagina facebook del Consorzio Macramè. Maggiori informazioni sul progetto “Impronte a Sud – Welfare Lab” sono possibili nella sezione “News” del sito di consorzio macrame e sui profili social del Consorzio (facebook, instagram, twitter, YouTube).