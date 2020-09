Reggio Calabria: il 4 settembre sciopero di ATAM

2 Settembre 2020 17:28

Reggio Calabria: sciopero di ATAM di 4 ore il 4 settembre dalle ore 9:00 alle 13:00

ATAM comunica che, “visto lo sciopero generale dei trasporti in Calabria, indetto dalle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil , Fit Cisl, Uiltrasporti Faisa Cisal e UGL, a seguito del difficile periodo che il Covid-19 ha portato al settore del Trasporto Pubblico Locale, nella giornata di venerdì 4 settembre prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,

potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico. ATAM S.p.A., scusandosi per il disagio per i possibili disservizi causati, nei limiti degli autisti disponibili, garantirà comunque i collegamenti essenziali: Porto – Aeroporto, le corse dirette ai vari Ospedali cittadini”.