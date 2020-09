Reggio Calabria: ecco “Gitano”, il nuovo singolo di Augusto Favaloro [FOTO e VIDEO]

24 Settembre 2020 18:49

Reggio Calabria: Augusto Favaloro ritorna con una canzone in grado di farci riassaporare il sapore dolceamaro dell’Estate appena trascorsa

Il cantautore reggino Augusto Favaloro ritorna con una canzone in grado di farci riassaporare il sapore dolceamaro dell’Estate appena trascorsa. “Gitano” parla di una storia d’amore ma anche di evasione e della voglia di fuggire da una quotidianità sempre più complicata e piena di tensioni. Il Gitano è un luogo in cui sentirsi al sicuro, una spiaggia sospesa nel tempo dove l’unica certezza è data dal suono delle onde e dalla vista dello Stretto. Nel video, pubblicato insieme al singolo, troviamo invece Augusto nelle vesti di un gitano zen, un Maestro in grado di celebrare l’amore di una coppia con rituali che richiamano i quattro elementi: acqua, aria,terra e fuoco. Il Gitano diventa quindi un luogo dell’anima in cui rifugiarsi quando tutte le cose non sembrano andare per il verso giusto. Il Singolo “ Gitano” è stato prodotto da Pasquale Campolo. La regia del video è invece di Davide Nucera. La stessa squadra del singolo di successo “ Love in Reggio Life” torna a lavorare insieme, lasciando questa volta un’impronta romantica in riva al mare della nostra amata e non sempre rispettata città. “Gitano” è disponibile in tutti gli storie digitali.