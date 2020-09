Reggio Calabria, Gentile (Identità reggina): “votare è un impegno civico e morale”

18 Settembre 2020 09:19

Reggio Calabria, Gentile: “il voto è un diritto ma anche un dovere civico, espressione della libertà individuale senza limitazioni di ogni singolo individuo di poter eleggere in maniera eguale e segreta i propri rappresentanti”

“Il voto è un diritto ma anche un dovere civico, espressione della libertà individuale senza limitazioni di ogni singolo individuo di poter eleggere in maniera eguale e segreta i propri rappresentanti. In poche righe riassunte, questo recita l’articolo 48 della Costituzione italiana. Una percentuale però sempre più crescente di cittadini italiani per mancanza di figure politiche alle quali poter accordare il proprio consenso per mancanza di credibilità o coerenza, si priva del potere del voto allargando il fenomeno dell’astensionismo. In uno scenario politico sempre più confuso dove i politici cambiano bandiera continuamente, svoltando anche totalmente la propria rotta come un marinaio nel mezzo di una tempesta, il cittadino è disorientato non riuscendo a trovare un figura degna di nota”. E’ quanto scrive in una nota Antonio Gentile, di Identità Reggina con Angela Marcianò sindaco.

“Nel nostro contesto locale la situazione è maggiormente aggravata da personaggi politici che stringono accordi con lobby di persone ambigue che bramano potere attraverso pacchetti di voti ceduti ai propri candidati. Tanti sono i casi, purtroppo forse ce ne saranno altri, innescando nei cittadini rabbia e delusione verso chi li rappresenta. Per le imminenti elezioni molti si asterranno a votare, ma io penso di essere in dovere verso i cittadini reggini nel dare alcuni consigli in merito: il voto è tuo, usalo con grande senso di responsabilità perché dalla tua scelta dipenderà il futuro della nostra terra; non dare il tuo voto a nessuno in cambio di favori o mere promesse di circostanza, spesso ciò che hai ricevuto mascherato sotto forma di cortesia molte volte era un tuo diritto che non sapevi di avere; informati sui candidati e se è possibile conoscili di persona; non votare chi ha sperperato i tuoi soldi faticosamente guadagnati destinati alla pubblica utilità e chi non ritieni che abbia lavorato in maniera adeguata; dai fiducia alle persone giovani perché hanno molto più voglia di fare rispetto a chi è in politica da tempi immemorabili; infine, vota sempre e comunque perché è un tuo diritto inviolabile ed è un potere che ha ogni singolo cittadino conquistato duramente nel corso della storia dai nostri avi”, conclude.