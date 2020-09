Reggio Calabria, Gelato Cesare e la collaborazione con l’azienda agricola Scopelliti: “qualità eccezionale, vi presento il Mango di Catona” [FOTO e VIDEO INTERVISTA]

18 Settembre 2020 15:58

Reggio Calabria, l’azienda agricola Scopelliti con sede a Catona vanta una collaborazione con Gelato Cesare: l’intervista al noto imprenditore Davide De Stefano

La parola d’ordine per Gelato Cesare è: qualità. Da sempre il chioschetto verde più famoso d’Italia riesce a stupire e conquistare il palato dei clienti provenienti da ogni parte del mondo grazie alla bontà dei suoi prodotti. Insieme al proprietario Davide De Stefano la redazione di StettoWeb si è recata presso l’azienda agricola Domenica Scopelliti per osservare in prima persona il luogo in cui vengono coltivati i prodotti prima che questi subiscano la lavorazione e vengano posizionati sui banchi del locale sotto forma di gelati o sorbetti. Il protagonista in questione è sua maesta il Mango, frutto che l’azienda cura da molti anni con grandi passione e professionalità. “E’ stato amore a prima vista – garantisce Davide De Stefano – . Il prodotto è unico per sapori e odori, non ha niente a che vedere con quello che acquistiamo nei supermercati, soltanto assaggiarlo ti avvicina al paradiso. E’ sempre una soddisfazione fare filiera con le imprese del territorio, è l’unico modo per poterci risollevare. Se a questo aggiungiamo la qualità dei prodotti che nascono grazie al micro-clima della nostra città, allora il gioco è fatto”. Il consiglio è quello di passare al più presto dalla Gelateria per assaggiare il Sorbetto al Mango di Catona per non perdere l’occasione di gustare un prodotto davvero unico al mondo.