Reggio Calabria, furto in Radioterapia ai Riuniti: “atto crudele contro la città”

29 Settembre 2020 17:28

Reggio Calabria, la CISL FP in merito al furto di un monitor e di una workstation all’interno della Divisione di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera GOM BMM condanna “con fermezza il vile atto criminale”

La CISL FP di Reggio Calabria “in merito al furto di un monitor e di una workstation all’interno della Divisione di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera GOM BMM di Reggio Calabria, condanna con fermezza il vile atto criminale”. Il Segretario Generale Vincenzo Sera della CISL FP di Reggio Calabria, manifesta “il suo forte sdegno verso un gesto che colpisce in maniera diretta non soltanto il Grande Ospedale BMM ma soprattutto la Città Metropolitana, dal momento che l’alta tecnologia radioterapica presente all’interno dell’Azienda Ospedaliera permette a molti pazienti, provenienti ogni giorno anche dalla provincia, le cure più appropriate per le diverse patologie oncologiche. Gesti che minano il grande operato che tutta la categoria Sanitaria dai Medici agli infermieri al personale OSS, tecnico ed amministrativo con grande sacrificio e professionalità, sotto le direttive del Commissario Straordinario Ing. Iole Fantozzi stanno cercando di ridare dignità ad un azienda da tanto tempo abbandonata. Ci conforta che grazie alla abnegazione del direttore del Dipartimento dott. Said Al Sayyad, ai medici, infermieri, tecnici, fisici e di tutto il personale del reparto che si spende quotidianamente con sacrifici enormi, si è riusciti a ripristinare il tutto in poco tempo evitando così grossi disservizi. Tanti sono i reparti che oggi hanno riacquistato la dignità che meritano, arduo è l’impegno del Commissario Straordinario Ing Iole Fantozzi che con tutto il suo staff quotidianamente affrontano i cronici ed atavici problemi dell’Azienda Ospedaliera, come quello importantissimo della carenza di personale, dove la Segreteria Regionale della CISL Funzione Pubblica Calabria, prontamente è intervenuta chiarendo con il Commissario Gen. Cotticelli e prodigandosi a trovare le migliori soluzione per il GOM di Reggio Calabria. Si rimane fiduciosi nei riguardi delle Forze dell’Ordine che sicuramente attraverso le telecamere interne possano individuare l’autore dell’orribile gesto”.