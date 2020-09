Reggio Calabria: frana lungo la strada che collega Mosorrofa con il centro cittadino, le precisazioni dell’Associazione “Territorio & Progresso”

7 Settembre 2020 22:38

Reggio Calabria: in relazione alla frana verificatesi lungo l’unica strada che collega Mosorrofa con il centro cittadino l’Associazione “Territorio & Progresso” ritiene necessario fare alcune puntualizzazioni e precisazioni

In relazione alla frana verificatesi lungo l’unica strada che collega Mosorrofa con il centro cittadino di Reggio Calabria l’Associazione “Territorio & Progresso” ritiene necessario fare alcune puntualizzazioni e precisazioni: “durante la giornata, prima settimana di agosto, nella quale vi è stata il crollo di larga parte della sede stradale, l’Associazione – scrive in una nota- si è immediatamente attivata per risolvere il problema. Il nostro socio Peppino Nicolò, presente sul sito, ha telefonato ai Vigili Urbani e alla ditta Castore. Subito dopo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che valutavano come opportuna la completa chiusura della carreggiata. Il nostro socio Nicolò effettuava convinte e decise rimostranze per non far interrompere totalmente il collegamento diretto tra Mosorrofa e Reggio Calabria. Dopo la chiusura totale protrattasi per due giorni, queste richieste hanno portato alla soluzione di restringere la carreggia per permettere il passaggio di un solo autoveicolo per volta. Vi è stata inoltre, ed è poi continuata, la chiusura alla circolazione degli autobus e dei mezzi pesanti. Nella fase successiva “Territorio & Progresso” ha portato a conoscenza della Prefettura (nella persona di Sandro Borruto) la situazione. La Prefettura trasmetteva la gravità del deterioramento della sede stradale sia al Comune di Reggio Calabria che alla Protezione Civile. L’Associazione ha coinvolto il Consigliere comunale Filippo Burrone, Consigliere con Delega alla manutenzione stradale, per ottenere la risoluzione del problema. E’ subito emersa la possibilità di allargare la sede stradale sul lato destro della carreggiata su un terreno di proprietà privata. Sorgonà Antonino, Presidente di “Territorio & Progresso”, ha contattato il proprietario e si è adoperato per avere la sua disponibilità al rilascio del permesso di utilizzo del terreno per una soluzione urgente e temporanea di posa in opera della sede stradale”.

“Il proprietario – aggiunge la nota- molto gentilmente ha dato il suo consenso recandosi al Comune di Reggio per firmare l’autorizzazione all’utilizzo del terreno. In seguito al fortissimo temporale della scorsa settimana e delle ripetute sollecitazioni della nostra Associazione la ditta Castore ha pulito la sede stradale e i tombini in prossimità della frana. L’intasamento dei tombini e delle cunette era stata la causa principale della frana stradale. La sera del temporale alcuni nostri soci, il Consigliere comunale Filippo Burrone, il Geologo del Comune hanno presidiato il posto fino alle 2 di notte per seguire l’evolversi della frana della strada. Dopo questi interventi e con la fattiva presenza delle persone sopra citate è stata spostata la sede stradale di alcuni metri, ricavando così una soluzione provvisoria che rende possibile, anche se solo parziale, la circolazione stradale e che permetterà, a partire da questa settimana, la messa in opera delle strutture per la ricostruzione definitiva dell’importante strada di collegamento tra Mosorrofa e Reggio Calabria. Il nostro interessamento, unico concretamente rilevabile durante il verificarsi delle vicende descritte, non vuole costituire un motivo di vanto e non è preclusivo verso l’interessamento e le collaborazioni con altre realtà associative o politiche presenti a Mosorrofa. L’obiettivo comune è la risoluzione dei problemi a vantaggio di tutta la collettività. Soggetti che in modo opportunistico si appropriano di meriti che sono anche di “Territorio & Progresso” non corrispondono al nostro stile e per il futuro gradiremmo una collaborazione esclusivamente finalizzata a risolvere i problemi delle nostre comunità senza ricerca di meriti soggettivi”, conclude la nota.