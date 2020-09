Reggio Calabria, la Fiamma Tricolore riparte: giovedì a Piazza Duomo la presentazione della lista con Angela Marcianò

8 Settembre 2020 15:36

Reggio Calabria: il Movimento Sociale Fiamma Tricolore riprende la sua campagna elettorale e lo fa già da oggi pomeriggio accompagnando Angela Marcianò per le vie di Ravagnese e delle frazioni limitrofe

“Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore – scrive in una nota il direttivo- riprende la sua campagna elettorale e lo fa già da oggi pomeriggio accompagnando Angela Marcianò per le vie di Ravagnese e delle frazioni limitrofe. I cittadini avranno così modo di conoscere programmi e idee del candidato sindaco che sosteniamo e potranno esporre i problemi di cui da anni la zona soffre. Dal nauseabondo olezzo del depuratore che da anni invade la zona alla mai completata palestra passando da un aeroporto che è il fantasma di ciò che è stato in passato. L’appuntamento principale è segnato in agenda per giovedi 10 settembre alle ore 18 quando a Piazza Duomo presso gli spazi esterni del locale “Al Clubbino” sarà presentata la lista dei candidati al consiglio comunale che si svolgerà alla presenza dei vertici regionali del partito e, ovviamente, del candidato sindaco Angela Marcianò. Concludiamo con una nota che dispiace: a cinque giorni dalla lettera con cui segnalavamo al prefetto il clima d’odio scatenato contro la Fiamma Tricolore ed i suoi candidati non possiamo non definire deprecabile il silenzio delle istituzioni e della Prefettura che non ha inteso spendere una parola per riportare il dibattito politico sui binari della civiltà. La nostra missiva non ha infatti avuto alcuna risposta e pertanto riterremo i destinatari della stessa direttamente responsabili per le eventuali conseguenze che si potrebbero ripercuotere sui nostri candidati”, conclude la nota.