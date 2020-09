Reggio Calabria, lunghe code di fedeli in attesa di salutare la Madonna della Consolazione al Duomo [FOTO e VIDEO]

12 Settembre 2020 12:01

Reggio Calabria, i fedeli potranno entrare a gruppi di 250 persone contingentate e sotto il controllo degli addetti della sicurezza

E’ stata consegnato questa mattina ad Duomo di Reggio Calabria il Quadro della Madonna della Consolazione dopo lo spostamento della notte. Dopo la consegna dell’Effigie, l’arcivescovo Morosini ha rivolto a tutti i fedeli un discorso di speranza rispetto alla pandemia di Coronavirus. A causa del contingentamento per evitare la diffusione del contagio, i fedeli possono entrare a salutare la Madonna in gruppi di 250 persone sotto il controllo vigile degli addetti alla sicurezza, lunghe code si registrano nella piazza da questa mattina come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.