Reggio Calabria, Fabio Foti inondato di critiche dopo l’intervista scrive a StrettoWeb: “se non fossimo antitetici a Falcomatà, non saremmo andati divisi”

27 Settembre 2020 17:10

Dopo l’intervista rilasciata ieri su StrettoWeb, il candidato a Sindaco del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria è stato inondato di critiche, a volte anche molto pesanti e offensive, che lo hanno particolarmente colpito, relativo al contenuto della stessa intervista, da chi probabilmente si aspettava che in modo incondizionato sostenesse al ballottaggio il Sindaco uscente Falcomatà. Eppure Foti nell’intervista di ieri chiariva in modo molto netto la propria posizione, precisando di parlare a titolo personale e non a nome del Movimento (come specificato nelle prime righe delle sue dichiarazioni) e senza esprimere alcuna intenzione di voto ma esternando le proprie critiche e diversità di vedute sia rispetto a Falcomatà che rispetto a Minicuci, su cui evidenziava la grande distanza politica ma anche l’amicizia e stima personale.

Poco fa, intanto, l’on. Federica Dieni, deputata del Movimento 5 Stelle, ha detto pubblicamente, a nome del Movimento e con una nota ufficiale, che non ci sarà alcuna scelta di campo in vista del ballottaggio e che i militanti del Movimento sceglieranno in coscienza, senza indicazioni di partito. Ribadendo quindi tutto ciò che Foti aveva detto ieri a StrettoWeb.

Fabio Foti, intanto, ha inviato a StrettoWeb una nota di precisazione rispetto all’intervista di ieri.

Nota che pubblichiamo integralmente:

IL QUADRO E LA CORNICE

In relazione all’articolo di ieri comparso sulla testata giornalistica online “StrettoWeb” ed avente come oggetto una intervista da me rilasciata al giornalista Peppe Caridi sulle tematiche politiche inerenti al ballottaggio, tengo a precisare che le mie parole, in linea di massima corrette dal punto di vista contenutistico, sono state poste in un contesto (in primis il fuorviante titolo) assolutamente inidoneo a far capire il mio pensiero su alcuni passaggi:

1) La nostra posizione antitetica a livello di programmi rispetto a quello del centrosinistra è stata più volte ribadita in sede di campagna elettorale altrimenti non saremmo andati divisi come schieramenti; a noi il primo tempo non è piaciuto, ma questo non vuol dire che un secondo tempo gestito con elementi politico-amministrativi innovativi ed una composizione di giunta totalmente diversa che guarda al civismo come un valore non possa rappresentare un auspicato cambio di marcia, soprattutto adesso che la politica nazionale con a capo il premier Conte ci spinge – giustamente – nell’alveo progressista come una precisa scelta di campo. Nessun diktat, nessun imbarazzo, ma solo la consapevolezza che bisogna subito invertire la rotta e cambiare marcia (altrimenti non si sarebbe perso il 25% dei voti rispetto alla consultazione di sei anni fa) per garantire un grande presente ai cittadini ed un radioso futuro alle nuove generazioni che abitano questa meravigliosa terra.

2) Dire, come affermato dall’attuale sindaco, che il ballottaggio sarà una sfida tra lega e città non è corretto in quanto si tratterà esclusivamente di una sfida tra le due coalizioni (centrodestra e centrosinistra) che hanno – con grande merito – vinto il primo turno. Il candidato sindaco del centrodestra è una bravissima persona ed un tecnico in quota leghista (quindi non leghista egli stesso in quanto in quarant’anni non mi risulta abbia mai avuto una tessera di partito) che ha condotto una campagna mediocre e priva di contenuti, ma la Lega Salvini a Reggio è stata, per fortuna, sconfitta con solo poco più del 4% dei consensi. Molto probabilmente si è trattato di una scelta sbagliata per un centrodestra che avrebbe avuto bisogno di ben altro per mostrarsi al proprio elettorato in una veste finalmente diversa ed in rottura con il passato.

Spero adesso sia chiaro che – con questa rettifica – il quadro e la cornice sono adesso del sottoscritto.

Fabio Foti, Movimento 5 Stelle Reggio Calabria