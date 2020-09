Reggio Calabria, marciapiede in totale stato di abbandono in via Nazionale Pentimele: reso impossibile il transito pedonale [FOTO]

21 Settembre 2020 16:54

Reggio Calabria, la mancata manutenzione del marciapiede in un tratto di via Nazionale Pentimele rischia di mettere a rischio la vita dei cittadini residenti in zona

Una situazione che rischia di mettere a repentaglio la vita delle persone. In un tratto di via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria le erbacce sono cresciute talmente tanto da occupare quasi completamente tutto il marciapiede. A pochi passi dalla fermata dell’autobus, praticamente tra la colonnina di rifornimento Agip e l’officina Outlet dell’Auto, i pedoni sono costretti ad occupare la carreggiata stradale perché poter camminare sul marciapiede è diventato impossibile. In alto la FOTOGALLERY che testimonia il totale stato di abbandono in cui versa la zona.