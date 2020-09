Reggio Calabria, emergenza rifiuti in via Trabochetto: “tantissime segnalazioni, nessun provvedimento” [FOTO]

27 Settembre 2020 14:42

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la segnalazione di una cittadina: in via Trabochetto III a nulla valgono le segnalazioni, è nata una mini-discarica di spazzatura

La mancata raccolta della spazzatura ha messo in ginocchio tante zone della città di Reggio Calabria. I residenti in via Trabocchetto III sono esausti della situazione, perché vicino alle proprie abitazioni è venuta a crearsi una mini-discarica di rifiuti. A nulla al momento sono valse le segnalazioni, così una lettrice ha scritto alla redazione di StrettoWeb un messaggio, per sperare che qualcosa possa cambiare. Eccolo di seguito:

“Ancora, dopo varie segnalazioni, nessuno ha provveduto in via Trabocchetto III. Spero che si riuscirà a risolvere presto questo increscioso problema. Grazie”.

Lettera firmata