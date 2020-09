Reggio Calabria, il Comune revoca ad Angela Marcianò la concessione di piazza Duomo per il comizio finale della campagna elettorale: “ci avevano già autorizzato il 27 Agosto, avevamo già organizzato tutto. Evidente strategia contro di noi”

12 Settembre 2020 17:22

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Comune revoca ad Angela Marcianò la concessione di piazza Duomo per il comizio finale della campagna elettorale

“Stavamo preparando gli inviti per il comizio conclusivo della campagna elettorale previsto per la nostra candidata Angela Marcianò in piazza Duomo venerdì sera 18 settembre. Forti di una richiesta (mail 21 agosto e protocollata il 25 agosto) e della successiva autorizzazione del Comune di Reggio Calabria datata 27 agosto 2020. Invece oggi è arrivata la revoca dell’ente che cita una nota della Prefettura a seguito di una riunione del 28 agosto, il giorno dopo l’ottenimento dell’autorizzazione”, è quanto scrive in una nota Luciano Simone, candidato con Angela Marcianò Sindaco. “Secondo questa nota a decidere chi spetterebbe piazza Duomo per il comizio conclusivo non è più chi è stato regolarmente autorizzato, ma un sorteggio. Una riffa. E chi, come noi, ha già ottenuto l’autorizzazione, torna con le pive nel sacco. Piazza Duomo per me, che rappresento il Comitato Corso Sud è ormai tabù. Ieri con la ormai nota vicenda del concerto di Capodanno, oggi con il comizio conclusivo. In tutto questo intravedo un’unica regia politica”, conclude.