Reggio Calabria: donati 10 televisori al reparto di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti [FOTO]  

9 Settembre 2020 23:25

Reggio Calabria: donati 10 televisori al reparto di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti per alleviare la degenza di ogni paziente

Il Gestore del Lido della Polizia di Stato, Vito Bommarito, in ricordo del figlio scomparso prematuramente, ha donato al reparto di Neurochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, inaugurato oggi, 10 televisori per alleviare la degenza di ogni paziente. “Un ringraziamento particolare – scrive la famiglia Bommarito- và al Questore di Reggio Calabria Dott. Maurizio Vallone, al Siulp rappresentato dal segretario Regionale Giuseppe Lupia e al delegato della segreteria provinciale Sabatino Cennamo, per averci autorizzato ad organizzare l’evento presso il lido della Polizia di Stato il 22 Agosto in memoria di nostro figlio Vimcenzo. Grazie di cuore a chi ha partecipato a questa splendida iniziativa”, conclude.