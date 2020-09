Reggio Calabria, domani al Liceo da Vinci tornano a scuola per le prime classi: familiarizzazione, norme anti-Covid e inaugurazione del campetto polivalente

23 Settembre 2020 09:48

Reggio Calabria, domani il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” riapre le porte ai propri studenti con una serie di eventi

Giovedì 24 Settembre p.v., alle ore 9,00, presso il LSS “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di inaugurazione del campetto polivalente e del nuovo ingresso principale di Via Possidonea del Liceo. Alla manifestazione prenderanno parte le autorità religiose, civili e militari e le rappresentanze delle federazioni sportive a livello provinciale, sono altresì invitati tutti gli studenti delle prime classi per i quali la cerimonia vuole simbolicamente rappresentare un giorno di festa legato alla speranza della ripartenza dopo l’isolamento forzato durante il lockdown, un segnale di fiducia per tutta la comunità, un‘occasione per esprimere la consapevolezza delle corresponsabilità che a tutte le componenti competono riguardo l’avvenire dei nostri giovani.

Nel rigoroso rispetto delle misure anti-Covid, comprese nel Protocollo di sicurezza del liceo, gli orari d’ingresso delle prime classi saranno regolamentati nel seguente modo:

ore 8.15 CORSI I-L-M-N-O-P-Q-R-S

ore 9.30 CORSI A-B-C-D-E-F-G-H-T

La mattinata sarà scandita in due diversi momenti: in una prima fase gli studenti saranno accolti in aula dai docenti coordinatori da cui riceveranno le prime informazioni relative al protocollo di sicurezza e all’organizzazione scolastica del corrente anno, in una seconda fase, accompagnati da personale scolastico, i ragazzi si recheranno in cortile per “inaugurare” il campo polivalente. L’orario di uscita è previsto entro le dodici.

Venerdì 25 le porte del liceo si apriranno nuovamente agli studenti delle prime classi. L’obiettivo è quello, ancora in un clima di informalità, di aiutare i ragazzi a familiarizzare con il contesto e con le nuove regole del liceo: docenti, gruppo classe, spunti didattico-metodologici, percorsi e protocollo sicurezza.ggg

L’orario sarà il seguente:

ore 9.00/11 CORSI I-L-M-N-O-P-Q-R-S (1°BLOCCO-TURNO GIALLO)

ore 14/16 CORSI A-B-C-D-E-F-G-H-T(2°BLOCCO-TURNO VERDE)

Sul sito web del liceo vengono indicati gli ingressi scolastici distinti per corso a cui gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente per raggiungere l’aula assegnata alla classe.

A salvaguardia della propria e altrui incolumità, gli studenti dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nel Regolamento d’istituto, dovranno, pertanto, indossare la mascherina sin dall’ingresso, mantenere il distanziamento sociale e igienizzare spesso le mani.