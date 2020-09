Reggio Calabria, disservizi idrici in via Roma. Una cittadina: “ogni sera restiamo in casa senz’acqua”

2 Settembre 2020 10:07

Reggio Calabria, disservizi idrici in una via del centro storico: la disperazione di una cittadina che ha segnalato le problematiche alla nostra redazione

Dai rubinetti di casa non esce una goccia d’acqua, mentre per strada una grossa perdita si riversa sulla carreggiata a ridosso del marciapiede. Una situazione poco piacevole quella che segnala una lettrice di StrettoWeb e residente in Via Roma, al centro di Reggio Calabria. Di seguito la lettera di sfogo:

“Buongiorno, abito in Via Roma evidenzio che al di la delle prodezze raccontate dal Sindaco circa la diga del Menta, ogni sera nella mia via non c’è un goccio di acqua. Incomincia a diminuire intorno alle 19,30 e verso le 22 finisce completamente addirittura sabato mattina già alle 12 eravamo senza acqua. Con l’occasione faccio presente che sempre in via Roma all’altezza del negozio Buffetti da giorno sembra voglia aprirsi un geyser e nelle strade vicine ci sono grosse perdite di acqua. Menomale che si vota!”.