Reggio Calabria, degrado ed incuria nei pressi dell’Istituto Comprensivo Statale San Sperato Cardeto [FOTO]

25 Settembre 2020 21:36

Reggio Calabria, degrado ed incuria all’Istituto Comprensivo Statale San Sperato Cardeto: “i nostri bambini meritano di vivere questo primo giorno di scuola tanto atteso in maniera dignitosa”

Situazione di degrado ed incuria nei pressi dell’Istituto Comprensivo Statale San Sperato Cardeto di Reggio Calabria. A denunciarlo i genitori di due bambini: “lunedì inizierà un nuovo anno scolastico. Dopo il periodo di lockdown ci aspettavamo qualcosa di diverso: eppure ci siamo trovati in una situazione di degrado e di abbandono. La zona è caratterizzata da cumuli di spazzatura dovuti anche ai seggi elettorali. Possibile che a pochi giorni dal suono della campanella nessuno ha provveduto a ripulire? La solo risposta che abbiamo ottenuto è stata che l’Avr è in sciopero. I nostri bambini meritano di vivere questo primo giorno di scuola tanto atteso in maniera dignitosa. Qui si deve provvedere ad una disinfestazione e derattizzazione“, concludono.