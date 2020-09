Reggio Calabria, degrado all’esterno dell’Ospedale Morelli: “abbandonati da mesi rifiuti di ogni genere” [FOTO]

29 Settembre 2020 13:28

Reggio Calabria, viene scaricato di tutto a pochi passi dall’Ospedale Morelli: carcasse di auto, divani ed elettrodomestici abbandonati da mesi senza che vi sia alcun controllo

Spettacolo increscioso a pochi passi dall’Ospedale Morelli. Nel campo all’esterno della struttura sono presenti rifiuti ingombranti di ogni genere, che ormai da mesi vengono accumulati andando a creare una vera e propria discarica a cielo aperto. Carcasse di auto, elettrodomestici, sacchi di spazzatura, fanno da contorno all’inutilizzato spazio verde. L’attività illegale di alcuni cittadini, che scaricano in zone non idonee al conferimento della spazzatura, si somma alla mancanza di controlli da parte delle istituzioni e va a penalizzare l’intera area situata nella zona sud di Reggio Calabria. Una situazione di degrado che mette a rischio la salute dei residenti e di coloro che per curarsi si recano all’ospedale. In alto la FOTOGALLERY.