Reggio Calabria, un cittadino fotografa il degrado del Miramare chiuso e abbandonato e sbugiarda Falcomatà: “cos’ha riaperto il Sindaco? Di che parla?”

1 Settembre 2020 11:22

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino riguardo la “riapertura” del Miramare

Un cittadino di Reggio Calabria, Ernesto, ha scritto alla Redazione di StrettoWeb a seguito della notizia di ieri in cui abbiamo ripreso l’opuscolo elettorale del Sindaco, “Chi fici Falcomatà?”, in cui il primo cittadino rivendica con toni trionfalistici di aver riaperto il Miramare, che secondo il primo cittadino sarebbe “ritornato ad essere punto di interesse artistico e culturale, e ancora, abbiamo riportato alle origini la naturale destinazione della struttura alberghiera e ci si può sposare in una cornice di maestosa bellezza“. Ernesto, invece, ci riporta con i piedi per terra alla triste realtà della Reggio reale, con le fotografie scattate stamattina. “Le foto a corredo sembrano invece dire tutt’altro“, scrive il cittadino di Reggio Calabria sbugiardando il Sindaco.