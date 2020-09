28 Settembre 2020 17:11

Reggio Calabria: degrado ed incuria nella centralissima Via Villini Svizzeri. Un cittadino: “la zona è abbandonata da parte dell’amministrazione comunale”

Situazione di degrado ed incuria nella centralissima Via Villini Svizzeri a Reggio Calabria, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “purtroppo viviamo da mesi in uno stato di abbandono totale ed incuria causato dall’amministrazione comunale. Mi vergogno di abitare in questa città, e di essere purtroppo concittadina di gente senza ritegno, e sporca fin dentro l’anima”, conclude.