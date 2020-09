10 Settembre 2020 10:08

Reggio Calabria, D’Africa: “cittadini costretti a pagare per usufruire del Campo Coni A. Penna: chiediamo la riapertura, gratuita o con quota minima per la stagione autunnale ormai alle porte della pista in terra battuta adiacente al campo di atletica”

“Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini indignanti costretti a pagare per poter usufruire del campo C.O.N.I. “Aldo Penna” nel rione Modena di Reggio Calabria meta obbligata da quasi 50 anni per tutti coloro che praticano atletica o semplicemente vogliono dilettarsi nella corsa, essendo l’unico punto verde comunale in cui si poteva praticare sport in modo gratuito, era frequentato quotidianamente da anziani, invalidi, giovani e famiglie, la pista in terra battuta fuori da quella di atletica veniva usata gratuitamente dai cittadini, questa situazione sta portando problemi in quanto sono costretti ad andare ad allenarsi in luoghi non adibiti allo sport a rischio per la propria incolumità“, è quanto scrive in una nota Vincenzo d’Africa, candidato al Consiglio Comunale nella lista “Identità reggina” con Angela Marcianò Sindaco. “Si rammenta inoltre che visto e considerato l’Allegato alla deliberazione n. 21 del 17 febbraio 2017 riguardante le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi del comune di Reggio Calabria pubblicato sul sito ufficiale dell’ente, alla pag. 4 viene riportato: Campo C.O.N.I. Aldo Penna “Impianto sportivo complementare, ai sensi della Delibera CONI n. 1379 del 25.06.2008, destinato esclusivamente alla pratica di attività fisico – sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, avente finalità ludico- ricreative e di benessere fisico. Ingresso Gratuito. Chiediamo quindi la riapertura, gratuita o con quota minima per la stagione autunnale ormai alle porte della pista in terra battuta adiacente al campo di atletica, per poter svolgere la propria attività fisica all’aperto ed in sicurezza”, conclude.