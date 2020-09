Reggio Calabria, da Gelato Cesare arriva il “Caramello al burro salato”: esperienza sensoriale unica per concludere al meglio l’estate

1 Settembre 2020 15:39

Reggio Calabria: la gelateria Cesare continua con le sue gustose idee e questa volta sforna il caramello al burro salato

La genialità di Davide Destefano della Gelateria Cesare di Reggio Calabria, continua senza sosta e si intensifica sempre più. Questa volta a sfilare nel bancone è il gusto caramello al burro salato, un gioco di contrasti che crea dipendenza avvolgendo il palato e donando una vera e propria esperienza sensoriale.

Com’è nato il caramello salato?

Sarebbe stato Henri Le Roux a inventare il caramello salato nel 1960. Il maestro cioccolatiere e caramelliere aveva aperto una pasticceria in Bretagna, regione della Francia celebre proprio per il burro salato. Con lo scopo di valorizzare quel prodotto tipico del territorio, decise di utilizzarlo per creare qualcosa di innovativo: inventò così un dolcetto fatto con caramello al burro salato . Questa caramella ottenne un enorme successo a Parigi e gli garantì il premio come Miglior Dolce della Francia al Salon international de la confiserie nel 1980. Il vero successo arriva però solo negli anni 90, quando il celebre pasticciere Pierre Hermé inventò il macaron al caramello salato, ispirando chef e pasticcieri in tutto mondo a utilizzare il sale nei dessert. Da qui il salto nel gelato è breve e dal 2008 Caramello al burro Salato fa capolino nelle gelaterie. Cesare lo reinterpreta giocando sul gioco di contrasti dolce e salato, che crea dipendenza,arricchito da una golosa salsa al caramello e un croccante che avvolgono il palato e donano a chi lo assaggia una vera e propria esperienza sensoriale.

Ricetta per variegato al caramello salato da utilizzare su fior di latte, panna e dolci

Sciogliete a fuoco medio 100 g di zucchero in un pentolino, senza mescolare con un cucchiaio, ma facendo semplicemente roteare la pentola di tanto in tanto. Nel frattempo, fate riscaldare 200 ml di panna fresca. Prestate molta attenzione: non appena lo zucchero sarà di una tonalità dorata, aggiungete la panna calda a filo e mescolate con una frusta. Non preoccupatevi se vedete della schiuma, continuate a mescolare per 5 minuti, finché non sparirà. Spegnete il fuoco e aggiungete 80 g di burro e 10 g di sale (meglio se fior di sale), continuando a mescolare fino a che il burro non sarà sciolto. Fate raffreddare la salsa e usatela per cospargere un gelato.